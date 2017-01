Zelda Breath of the Wild: svelato il numero di Santuari e side quest (Spoiler)

Su Amazon US è apparsa una guida di, la cui descrizione rivela nuovi dettagli sul gioco in arrivo su Switch e Wii U.

Stando a quanto riportato nella descrizione dell'articolo, all'interno di Breath of the Wild ci saranno 120 Santuari affrontabili nelle forme di mini-dungeon, 900 puzzle relativi ai semi Korok, e un totale di 76 side quest; il tutto a costituire una quantità di contenuti che appare decisamente vasta.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Come annunciato da Eiji Aonuma, il gioco non sarà fruibile con doppiaggio originale e sottotitoli in madrelingua.