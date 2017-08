The Long Dark e Destiny giocati in diretta su Twitch e YouTube lunedì 7 agosto

Anche in questa caldissima settimana di agosto tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a, per dare unallo sparatuttoche ci ha accompagnati negli ultimi tre anni.

Il live gameplay di The Long Dark andrà in onda alle ore 17:00 mentre alle 21:00 sarà la volta di una live celebrativa per "salutare" Destiny in vista dell'arrivo del sequel: affronteremo una serie di raid e ricorderemo i momenti più belli ed emozionanti vissuti dal 2014, in attesa di Destiny 2, in arrivo a settembre.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.