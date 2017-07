The Long Dark: ecco il trailer di lancio per la modalità Storia

ha pubblicato il trailer di lancio per la modalità Storia di, disponibile a partire dal 1° Agosto, data in cui il gioco uscirà definitivamente dalla fase Early Access. Il video ci mostra alcuni personaggi coinvolti nella vicenda: lo trovate in in cima alla notizia.

Intitolata "Wintermute", la modalità Storia di The Long Dark ci vedrà vestire i panni di un uomo intrappolato nelle gelide terre del Canada, in cui bisognerà lottare contro le minacce del freddo e della natura selvaggia. La storia verrà raccontata in 5 episodi: i primi due verranno pubblicati il 1° Agosto, mentre gli altri tre arriveranno tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

Ricordiamo che a partire dal 1° Agosto The Long Dark sarà disponibile nella sua versione definitiva su PC, Playstation 4 e Xbox One, uscendo definitivamente dalla fase Early Access. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.