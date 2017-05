è lieta di annunciare cheè da oggi disponibile per l'acquisto su PC, via Steam. La compagnia tedesca ha inoltre pubblicato il trailer di lancio dedicato al titolo: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

The Long Journey Home è un videogame strategico a tema Sci-Fi all'interno del quale il giocatore potrà stringere alleanze con le potenze aliene, sfruttare le abilità uniche del proprio equipaggio per portare avanti ricerche e affrontare emozionanti battaglie spaziali.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che The Long Journey Home è da oggi disponibile su PC. Al momento, è attivo su Steam uno sconto del 10% sul prezzo d'acquisto.