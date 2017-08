The Lost Child: gli Astrali si mostrano in una lunga serie di immagini

Quest'oggiha pubblicato una lunga serie di immagini di, il nuovo progetto di Takeyasu Sawaki, creatore die character designer di

I numerosi scatti ci mostrano alcuni degli Astrali che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. I giocatore avranno anche la possibilità di sottomettere queste creature, potenziarle e farle combattere al proprio fianco. The Lost Child sarà disponibile a partire dal prossimo 24 agosto in Giappone su Playstation 4 e PS Vita. Per il momento non abbiamo notizie riguardo un eventuale arrivo del titolo in Europa e in Nord America. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti.