The Lost Child uscirà in Occidente nel corso del 2018 su PS4 e PS Vita

ha ufficialmente confermato nella giornata odierna che, nuovo gioco che porta la firma di Takeyasu Sawaki (direttore di El Shaddai e character designer di Okami), arriverà nel corso del 2018 sul mercato occidentale.

Il titolo, già pubblicato in Giappone a fine agosto da Kadokawa Games, giungerà in Occidente su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Annunciata inoltre una limited edition (59,99 euro), comprensiva di un artbook in copertina rigida e la soundtrack in formato fisico, il tutto offerto in una collector's box.

The Lost Child uscirà nel corso del 2018 su PS4 e PS Vita in Europa. Rispettivamente in testata e in calce alla notizia, potete dare uno sguardo al trailer di annuncio e ad una nuova galleria di immagini.