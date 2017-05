The Lost Child: il nuovo gioco degli autori di El Shaddai uscirà ad agosto

ha annunciato chesarà disponibile in Giappone dal 24 agosto nei formati PlayStation 4 e Vita, distribuito in formato retail e digitale al prezzo di 6,800 yen.

The Lost Child è il nuovo progetto di Takeyasu Sawaki, autore di El Shaddai Ascension of the Metatron, un JRPG ambientato in un mondo dark fantasy popolato da strane creature mitologiche con poteri paranormali. Il publisher ha inoltre annunciato che le prime copie del gioco includeranno anche i codici per riscattare i contenuti aggiuntivi Mythical Concept e Dark Enoch Demon Version.

Al momento non ci sono notizie di alcun tipo riguardo una possibile pubblicazione di The Lost Child in Occidente, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni.