The Lost Child: prime immagini per il nuovo gioco degli autori di El Shaddai

ha pubblicato l'anteprima di, il prossimo gioco realizzato dagli autori di, mostrando tre nuove immagini tratte dal titolo: ve le abbiamo riportate in calce alla notizia.

The Lost Child è un JRPG a turni collocato nello stesso universo di El Shaddai: il gioco è ambientato in Giappone, in gran parte nella città di Tokyo, dove ci sono spazi chiamati "layers" che si frappongono tra il Mondo Astrale e le altre aree principali come Shinjuku e Akihabara. I layers sono abitati da pericolose creature che il giocatore è chiamato a sconfiggere.

Nelle immagini riportate in basso potete dare una prima occhiata ai personaggi e alle ambientazioni: The Lost Child è previsto in uscita su Playstation 4 e Playstation Vita.