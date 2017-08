The Lost Child: trailer di lancio per il nuovo gioco di Takeyasu Sawaki

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, J-RPG sviluppato da Takeyasu Sawaki, già autore die character designer di

Il filmato, riportato in cima alla notizia, mette in mostra sequenza di gameplay, cutscene e scene di dialogo, e pone l'accento sulle tre fazioni che all'interno della narrativa del gioco si contenderanno il dominio del mondo, ovvero gli Angeli, i Demoni, e gli Angeli Caduti. In aggiunta, assistiamo qui al ritorno di Enoch, protagonista e personaggio giocabile di El Shaddai.

The Lost Child arriverà su PS4 e PS Vita il 24 agosto in Giappone. Al momento, non abbiamo alcuna informazione circa una possibile pubblicazione in Europa.