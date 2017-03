Come promesso ieri da, oggi la compagnia ha pubblicato il primo video di una serie dedicata al Making of di. In particolare, il filmato è dedicato agli inizi dello sviluppo, ed è commentato dagli sviluppatori che spiegano come l'ambizioso titolo abbia preso forma.

Potete trovare il video, della durata di circa dieci minuti, riportato in calce alla notizia. Si tratta di un filmato decisamente interessante, che ci permette di capire le motivazioni dietro alle scelte degli sviluppatori, e le difficoltà incontrate nel realizzare il vasto mondo di gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild è attualmente disponibile su Nintendo Switch e WiiU. Restiamo quindi in attesa del secondo filmato della serie.