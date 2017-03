The Persistence: un survival horror sci-fi in esclusiva per Playstation VR

sono lieti di annunciare, un survvial horror procedurale dalle tinte sci-fi previsto in esclusiva per. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer ufficiale.

Il gioco è ambientato nel 2521 a bordo di un vascello spaziale chiamato proprio The Persistence, una nave che si è spinta a 17,000 anni luce dalla Terra per portare a compimento una missione scientifica. Ma durante il viaggio qualcosa deve essere andato storto, provocando un incidente che ha trasformato molti membri dell'equipaggio in esseri mutanti. Il giocatore dovrà sopravvivere alla minaccia dei nemici attraversando una serie di livelli generati proceduralmente. Al momento non è stata fornita nessuna data di lancio per il gioco, ma nel frattempo si può dare un'occhiata al trailer per farsi un'idea sulle atmosfere e sul gameplay.

Tra gli altri giochi in arrivo per Playstation VR vi consigliamo di tenere d'occhio Farpoint e il nuovo controller AIM per giocare al meglio gli sparatutto in prima persona.