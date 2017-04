The Pokemon Company ha fatturato $3.3 miliardi nell'ultimo anno fiscale

ha annunciato che durante l'anno fiscale appena trascorso (ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2016 al 31 marzo 2017) la società ha fatturato 3.3 miliardi di dollari con una crescita del 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando gli incassi si erano fermati a quota 2,1 miliardi di dollari.

Il motivo di questo incremento è dovuto all'enorme successo di Pokemon GO e Pokemon Sole e Luna, come rivelato anche da The Pokémon Company: "Pokemon ha vissuto un grande anno dal punto di vista delle vendite. Sono passati 20 anni dal lancio del primo videogioco Pokemon ma la serie continua a godere di enorme popolarità. Quest'anno abbiamo trasmesso anche il nostro primo spot al Super Bowl ed è stato un momento emozionante. Pokemon GO è diventato un fenomeno globale ed è stato scaricato da 650 milioni di persone, Pokemon Sole e Luna hanno dominato la stagione natalizia vendendo oltre 10 milioni di copie, cifra che si aggiunge ai 280 milioni di giochi Pokemon già in commercio."

La compagnia non ha annunciato, per il momento, il lancio di ulteriori giochi Pokemon per il 2017.