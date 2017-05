The Pokemon Company pubblica una canzone d'amore dedicata a Magikarp

Tutti lo sanno:è il Pokemon più debole e inutile mai esistito. Nonostante ciò, è stato in grado di conquistare il cuore di, che oggi ha pubblicato una canzone d'amore per celebrare la tanto bistrattata carpa.

Il brano è conosciuto in Giappone già da qualche mese, ma grazie alla recente traduzione ufficiale, adesso anche noi giocatori occidentali possiamo goderci questa perla. Un'iniziativa che sicuramente sarà stata apprezzata da Leomon, utente che pochi giorni fa, dopo sei anni di duro lavoro è riuscito a completare Pokemon Rubino utilizzando unicamente Magikarp. Trovate il filmato della canzone in apertura di notizia, condividete anche voi la romantica dedica di The Pokemon Company?