è entrato a far parte della collana: la versione iOS del gioco è ora disponibile per il download gratuito da iTunes con supporto per gli annunci pubblicitari, removibili pagando la cifra di 2,29 euro.

Eliminando la pubblicità sarà anche possibile sbloccare alcune funzioni premium come i salvataggi via Cloud, il supporto per i controller Bluetooth e le classifiche online. The Revenge of Shinobi è stato pubblicato nel 1990 su Mega Drive, il gioco si aggiunge agli altri classici SEGA Forever tra cui Sonic, Comix Zone, Altered Beast e Virtua Tennis.