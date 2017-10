The Seven Deadly Sins Knights of Britannia: 4 personaggi si aggiungono al roster

Stando a quanto riportato nell'ultimo numero di Shonen Jump Champion, il roster disi arricchisce con quattro nuovi personaggi confermati. Stiamo parlando di Guila, Jericho, Griamore e Howze.

Annunciato anche per l'occidente lo scorso luglio, The Seven Deadly Sins Knights of Britannia si presenta come il primo videogioco basato sulla serie manga e anime The Seven Deadly Sins. Il titolo sarà un action adventure in terza persona con elementi RPG, caratterizzato da una trama originale rispetto a quella della serie, pur condividendo personaggi, ambientazioni e diversi riferimenti.

Nell'attesa che il gioco venga pubblicato durante i primi mesi del 2018 su PlayStation 4, potete gustarvi quattro minuti di gameplay mostrati in occasione del Tokyo Game Show 2017.