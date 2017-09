IGN.com ha pubblicato un nuovo video gamplay diproveniente dalla demo giocabile attualmente in mostra al Tokyo Game Show 2017.

Il video (visibile a questo indirizzo) permette di dare uno sguardo approfondito alle principali meccaniche di gameplay, ai personaggi e alle ambientazioni del gioco tratto dall'omonima serie manga/anime molto popolare in Giappone e sempre più nota anche in Occidente.

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia è atteso in Europa nei primi mesi del 2018 in esclusiva su PlayStation 4.