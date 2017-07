Nella giornata di oggiha confermato l'esistenza della versione Switch di, il nuovo progetto di, e ha annunciato che il gioco sarà lanciato in Giappone sull'ibrida dinel corso del prossimo autunno.

Per il momento, purtroppo, non ci sono novità riguardo un eventuale arrivo in Europa, anche se il titolo è recentemente comparso sul sito del PEGI, organo che si occupa della classificazione dei videogiochi nel vecchio continente. Non ci resta dunque che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della software house spagnola. Ricordiamo che The Sexy Brutale è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC.