The Sexy Brutale: la Full House Edition è adesso disponibile su Playstation 4

Ladiè adesso disponibile per l'acquisto su Playstation 4 eha deciso di festeggiare l'evento pubblicando un trailer che ci mostra i contenuti di questa edizione speciale e alcuni dei riconoscimenti ricevuti dalla stampa internazionale.

La Full House Edition include, al prezzo di 24.99 euro, una copia del titolo, la colonna sonora ufficiale su disco e un manuale a colori. Ricordiamo che The Sexy Brutale è la nuova avventura investigativo di Teqiula Works e Cavalier Game Studios in cui gli utenti dovranno risolvere i misteri e scoprire i segreti che si annidano all'interno dell'omonimo casinò. Per maggiori informazioni, rimandiamo alla nostra recensione.