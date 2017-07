The Sexy Brutale: la versione Switch è stata classificata dal PEGI

Anche seè rimasta in silenzio sul possibile arrivo disulla console ibrida, la versionedel gioco è stata classificata sul sito ufficiale del, l'ente di classificazione europeo per i giochi e le app.

Anche se non si tratta di un annuncio ufficiale, il rating è di solito un indizio abbastanza affidabile sul possibile arrivo di un gioco su altre piattaforme. In ogni caso, per fugare ogni dubbio non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Tequila Works. Ricordiamo che The Sexy Brutale è un'avventura investigativa ambientata all'interno di una vecchia magione stragata, abilmente riconvertità in un casinò dal perfido enigmista Marquis: per saperne di più potete leggere la nostra recensione del titolo.