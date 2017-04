Nuovi screenshot per l'edizione PS4 di The Silver Case

hanno pubblicato quattro nuovi screenshot dell'edizione PS4 di, particolare avventura grafica sviluppata danel 1999 e uscita originariamente sulla prima Playstation.

In The Silver Case dovremo risolvere il mistero dietro una serie di omicidi superando i complicati enigmi che ci verranno proposti. La versione rimasterizzata del titolo è già disponibile su PC da qualche mese, mentre arriverà sull'ultima console di Sony il prossimo 21 aprile. Questa edizione includerà due capitoli esclusivi: Yami, ambientato qualche mese dopo la fine del gioco, e White Out Prologue, che racconterà le vicende fra The Silver Case e The Silver Case Ward 25, il suo sequel.