The Silver Case per PS4 includerà due nuovi capitoli

ha annunciato che la versione PlayStation 4 digodrà di due capitoli aggiuntivi che andranno ad integrare la trama del gioco con ulteriori dettagli. Presenti anche dodici nuove tracce audio remixate da Akira Yamaoka e Erika Ito.

I due nuovi capitoli sono intitolati Yami e White Out Prologue: il primo è ambientato alcuni mesi dopo gli eventi narrati nel finale mentre il secondo servirà come ponte narrativo tra The Silver Case e il suo sequel, The Silver Case Ward 25. L'edizione rimasterizzata dell'avventura di Suda51 uscirà in Europa il 21 aprile, in formato scaricabile per PlayStation 4.