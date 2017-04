The Silver Case Remaster per PS4 si mostra nel trailer di lancio

ha pubblicato il trailer di lancio di, riedizione dell'omonimo titolo diuscito originariamente nel 1999, disponibile dal 21 aprile su PlayStation 4 e PC.

La riedizione del gioco presenta un comparto tecnico migliorato e un miglior bilanciamento del gameplay, la versione PlayStation 4 inoltre include due nuovi capitoli per la storia, ovvero il prologo e l'epilogo. Si tratta di una buona occasione per riscoprire uno dei titoli più interessanti della produzione del game designer giapponese, ricordiamo che il lancio di The Silver Case HD è previsto in Europa per venerdì 21 aprile.