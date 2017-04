The Silver Case Remaster: primi voti della stampa internazionale

è oggi disponibile su PC e PlayStation 4, l'edizione rimasterizzata del gioco dista dividendo la critica internazionale, la quale ha valutato il gioco con voti tendenzialmente positivi (in particolar modo riservai alla versione PC), anche se non mancano pareri non particolarmente lusinghieri.

In particolare, per quanto riguarda la versione PS4, segnaliamo le valutazioni di DualShockers (8/10),

Digitally Downloaded (8/10), PlayStation LifeStyle (7/10), God is a Geek (6,5/10) e Video Chums (3,7/10) mentre per la versione PC riportiamo i pareri di RPGFan (8.8/10), GameSpew (9/10), HardcoreGamer (8/10), Digitally Downloaded (8/10), Vandal (7.5/10), Gamrblog.fr (6/10), PCGamer (5/10) e GameSpot USA (5/10).

Su Metacritic, The Silver Case Remastered ha una media pari a 67/100 su PC e 66/100 su PlayStation 4, entrambi i voti sono destinati a cambiare con l'arrivo di altre recensioni.