The Sims 4: annunciata l'espansione Cats & Dogs; in arrivo il 10 novembre

Cani e gatti stanno per invaderecon la nuova espansione, disponibile suil prossimo 10 novembre. Gli amici a quattro zampe porteranno una nuova ventata di freschezza al titolo, e disporranno di una grande quantità di personalizzazioni.

Grazie ad un editor profondo, i giocatori potranno creare il cane o gatto che desiderano, scegliendo diverse razze o creando incroci per ottenere risultati unici. La loro pelliccia sarà personalizzabile nei minimi particolari, con la possibilità di scegliere dove apporre macchie, zebrature e quant'altro.

Le novità non finiscono qui: The Sims 4, già confermato per PlayStation 4 e Xbox One, sarà presto giocabile anche su dispositivi mobile, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni. L'appuntamento con The Sims 4 Cats & Dogs è fissato per il 10 novembre su PC Windows e macOS; al momento non è stato confermato se l'espansione arriverà anche sulla versione console.