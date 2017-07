The Sims 4 sarà pubblicato su Xbox One il 17 novembre?

Per quanto non sia giunto nessun comunicato ufficiale da parte di, sembrerebbe proprio chepotrebbe presto fare il suo debutto su Xbox One.

Questo è quanto emerge dalle pagine del Microsoft Store, che segnala l'uscita del gioco sulla console di Redmond fissata per il prossimo 17 novembre. Se questo dovesse essere il caso, non sarebbe da escludere il debutto del gioco anche su altre console come PlayStation 4 e Nintendo Switch.

"Prenota e ottieni The Sims 4 Esterni da Sogno Stuff: include vasche idromassaggio, prodotti alla moda e decori extra", si legge dal Microsoft Store. Il pre-order risulta ancora inattivo, ma è plausibile aspettarsi novità in merito quando arriverà il (più che probabile) annuncio ufficiale da parte di EA.