The Sims 4 Cats & Dogs: il producer spiega perché il controllo sarà "limitato"

Presentata durante ladi Colonia, l'espansione per, introdurrà i nostri amici a quattro zampe all'interno del celebre life-sim. A differenza dei capitoli precedenti, gli animali non potranno essere controllati direttamente, e in un articolo pubblicato sul sito ufficiale il producer spiega questa scelta.

Grant Rodiek ha illustrato il processo che ha definito come il giocatore avrebbe potuto interagire con gli animali: da una parte, il controllo completo del loro comportamento avrebbe dato maggiore libertà, ma dall'altra si sarebbe perso quel tocco d'imprevedibilità che spesso caratterizza cani e gatti. Il compromesso scelto per Cats & Dogs darà espressività agli animali, che cercheranno il padrone nel momento di necessità, esprimendosi e rispondendo a loro modo.

Sarà comunque possibile "controllare" alcuni aspetti del loro comportamento, come l'accoppiamento, l'area nella quale dormire, e altre interazioni con specifici Sims. L'idea alla base di questa meccanica è quella di mantenere una sorta di controllo che però non limiti la spontaneità dei cuccioli.

The Sims 4 Cats & Dogs uscirà il 10 novembre su PC Windows e macOS.