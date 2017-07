The Sims 4: al momento non ci sono piani per portare il gioco su Switch

Anche seè stato annunciato ufficialmente per, al momento non c'è nessun piano per portare il gioco anche su. A confermarlo è la community manager di, rispondendo a una domanda posta da un fan su twitter.

Quando un fan ha chiesto se ci fossero possibilità per una versione Nintendo Switch di The Sims 4, la community manager di Maxis ha dato la seguente risposta: "Al momento non c'è nessun piano per portare il gioco su Switch". Insomma, anche se al momento non c'è nessun piano per portare il titolo Maxis sulla console ibrida Nintendo, non è escluso che le cose possano cambiare in futuro.

Intanto vi ricordiamo che The Sims 4 sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 17 novembre.