The Sims 4: il nuovo aggiornamento introduce i bebè

A più di due anni di distanza dall’uscita di The Sims 4 su PC, lo sviluppatore Maxis ha annunciato un’aggiornamento che introduce i bebè nel suo simulatore di vita. L’update, disponibile da ora, è completamente gratuito.

Quando nel corso del 2014 fu presentato il sistema “Create-A-Sim”, le fasce d’età disponibili erano neonato, bambino, adolescente, giovane adulto, adulto e anziano. Molti fan storsero il naso per l’assenza dei bebè, presenti nelle precedenti versioni del simulatore pubblicato da Electronic Arts.

“Nei due anni trascorsi dalla pubblicazione di The Sims 4, abbiamo seguito i suggerimenti dei giocatori su quel che avrebbero voluto vedere implementato nel gioco”, ha dichiarato la senior producer di The Sims 4, Lyndsay Pearson.

“Sappiamo che la fase della vita dei bebè è un’esperienza che molti di voi hanno da tempo chiesto a gran voce. Per noi era cruciale che si integrasse alla perfezione in The Sims 4 e che soddisfacesse le aspettative dei giocatori”.

Grazie all’aggiornamento odierno, i fan potranno assistere a più di 100 animazioni inedite, diverse nuove interazioni, vestiti e oggetti. Nel corso della settimana, Electronic Arts ha inoltre annunciato una nuova espansione per il gioco che avrà come tema i vampiri.

The Sims 4 è disponibile per PC Windows e macOS.