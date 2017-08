The Sinking City sarà distribuito da Bigben Interactive

sarà publisher e distributore di, la nuova IP diè un’avventura investigativa ispirata ai romanzi di Lovecraft e ambientato nel 1920, nella città fittizia di Oakmont nel Massachusetts.

La città è un grande open world pieno di follia a causa di una forza soprannaturale che ne ha preso il controllo, manipolando la mente delle persone che la popolano.

"The Sinking City è il nostro più grande progetto; si tratta di una evoluzione naturale dello stile che abbiamo introdotto sviluppando il primo gioco di Sherlock Holmes", dichiara Wael Amr, CEO di Frogwares. "Abbiamo ricevuto un notevole successo sia a livello commerciale sia di critica con la nostra serie Sherlock Holmes. The Sinking City riprende tutto quello che abbiamo realizzato ma in scala molto più ampia e ambiziosa. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership e unire le forze ancora una volta."

"Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Frogwares su un progetto ambizioso e innovativo come The Sinking City. L’immaginazione di Lovecraft è stata una fonte di ispirazione fantastica tra il 20° e il 21° secolo e la visione che ha avuto lo studio di sviluppo nel creare il gioco è mozzafiato. L’esperienza del team di sviluppo è stata fondamentale per creare un’avventura investigativa d’azione dove l’orrore si fonde con la follia", afferma Benoit Clerc, Direttore area Videogames di Bigben. The Sinking City è attualmente in sviluppo e l’uscita è prevista nel 2018 per PC e console.