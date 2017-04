The Snack World di Level-5 uscirà a luglio in Giappone

ha annunciato chesarà disponibile in Giappone dal 13 luglio su Nintendo 3DS e dal prossimo mese di dicembre anche su smartphone iOS e Android. Nessuna conferma per quanto riguarda il lancio in Occidente.

The Snack World è stato annunciato nel 2015, si tratta di uno dei progetti crossmediali più importanti mai prodotti dallo studio giapponese, che prevede anche il lancio di una serie TV animata, di un film e di una serie di merchandising che in estate invaderà i negozi giapponesi.

Per il momento, Level-5 non si è pronunciata riguardo l'uscita di The Snack World in Europa e Nord America, restiamo in attesa di maggiori dettagli. Ricordiamo che a luglio la società pubblicherà anche Layton's Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire's Conspiracy, spin-off della serie Professor Layton.