The Solus Project arriva su PS4 il 18 settembre con supporto a PlayStation VR

, avventura in prima persona a tema Sci-Fi già disponibile dal giugno e luglio 2016 su PC e Xbox One, segnerà il suo debutto su PlayStation 4 il prossimo 18 settembre. In cima all'articolo potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato in occasione dell'annuncio.

Come confermato dagli sviluppatori di Teotl Studios e Grip Digital, The Solus Project arriverà sulla console Sony con tanto di supporto a PlayStation VR. Il gioco vi porterà ad esplorare un pianeta alieno apparentemente disabitato, presentando un sistema meteo dinamico e mettendo a vostra disposizione un sistema di crafting avanzato per la creazione di oggetti, armi e strumenti.

