The Solus Project arriva su PS4 e PS VR: ecco il trailer di lancio

Disponibile dal 2016 su PC e Xbox One,arriva quest'oggi anche su PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR. Per l'occasione,hanno da poco pubblicato un nuovo trailer di lancio del gioco.

The Solus Project è un'avventura in prima persona a tema Sci-Fi che vi porterà ad esplorare un pianeta alieno apparentemente disabitato, presentando un sistema meteo dinamico e mettendo a vostra disposizione un sistema di crafting avanzato per la creazione di oggetti, armi e strumenti.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che The Solus Project è disponibile ora su PC, Xbox One e PC al costo di 19,99 euro.