The Solus Project arriverà anche su PlayStation 4

per PlayStation 4 ha fatto la sua comparsa nel database del PEGI, l'ente europeo che si occupa di valutare i videogiochi nel nostro continente. Il titolo ha ricevuto la valutazione 7+, classificazione che lo rende adatto dunque anche ai giovanissimi.

Uscito la scorsa estate su PC (via Early Access) e Xbox One tramite il programma Game Preview, il gioco ha riscosso un buon successo di pubblico e critica e si prepara ad arrivare su PlayStation 4 probabilmente nel corso del 2017, sebbene al momento gli sviluppatori non abbiano ancora annunciato nulla in merito. The Solus Project è un gioco d'avventura ed esplorazione che ci permetterà di visitare pianeti sconosciuti che potrebbero riservare ben più di una sorpresa...