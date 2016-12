The Stanley Parable: rimosso il glitch del controverso Baby Game Ending

ha pubblicato un nuovo update perche rimuove un glitch riscontrabile nel, il controverso finale che costringe il giocatore a ripetere un'azione noiosa per quattro ore consecutive.

Durante il Baby Game Ending veniva visualizzato un monolito nero, ma sembra che non si trattasse di una scelta intenzionale degli sviluppatori. A quanto pare questo finale non è stato testato a fondo, perchè nessuno si aspettava che qualche giocatore lo avrebbe ottenuto: per sbloccare il Baby Game Ending, infatti, bisogna tenere premuto un tasto per oltre 4 ore, evitando che un bambino finisse per rotolare nel fuoco. Ricordiamo che The Stanley Parable è attualmente disponibile su PC e Mac.