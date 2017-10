The Story of Thor per Mega Drive entra a far parte della collana SEGA Forever

ha annunciato che(conosciuto in Nord America come) è ora disponibile nella collanasu iOS e Android.

The Story of Thor A Successor of The Light è un action RPG pubblicato su Mega Drive nel 1995, al lancio il gioco ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica, venendo più volte accostato a The Legend of Zelda per quanto riguarda stile artistico e meccaniche di gameplay.

Il gioco sarà disponibile gratis su App Store e Google Play, con pubblicità, per rimuovere gli ads pubblicitari sarà necessario pagare 2.29 euro, cifra che vi permetterà di giocare senza video promozionali o banner di alcun tipo.