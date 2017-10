The Surge: disponibile il DLC gratis Fire & Ice Weapon Pack

riceve oggi il suo primo DLC gratuito disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e PC: usa la potente armatura Exo per recidere gli arti, le parti meccaniche o le armi dai tuoi nemici grazie all’originale sistema di puntamento degli arti di

Questo DLC gratuito include 10 nuove armi – 5 di fuoco e 5 di ghiaccio – e dovrai sudare per ottenerle. A rappresentare il fuoco troviamo le nuove MG-branded. Queste armi militari high-tech sono una versione più letale degli attrezzi antisommossa della CREO, in grado di provocare enormi danni fisici oltre ad un leggero danno elementale. Inoltre, colpire ripetutamente i nemici con queste incandescenti lame rosse causerà una potente esplosione di fuoco. In aggiunta a queste troviamo anche le magnifiche armi di ghiaccio.

Questi sono i concept e prototipi che CREO ha sviluppato nei propri laboratori di Ricerca e Sviluppo. Armi create per testare materiali nella fredda oscurità dello spazio, e proprio per questo in grado di resistere a temperature estremamente basse. Non sono però progettate per il combattimento e di conseguenza provocano pochi danni fisici, ma compensano con alti danni elementali. Inoltre, brandire queste armi fornirà un bonus passivo alla salute.

Una volta installato il DLC, consulta le note della sicurezza e la newsletter CREO che troverai nell’inventario. Leggi i vari indizi che ti porteranno a trovare queste 10 armi letali e che dovrai ovviamente strappare dagli arti dei tuoi avversari! Questo è solo l’inizio: il prossimo Premium DLC di A Walk in the Park sarà disponibile verso la fine del 2017! I giocatori saranno in grado di utilizzare nuove armi, combattere nuovi nemici ed esplorare un parco divertimenti abbandonato. Questo DLC sarà inoltre affiancato da un’ ulteriore aggiornamento gratuito che porterà nuovi contenuti e migliorerà l’esperienza “end-game” per i giocatori di alto livello.

Il Fire & Ice Weapon Pack è disponibile gratuitamente su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e PC.