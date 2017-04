The Surge entra in fase Gold, dettagli sul supporto per PS4 Pro

annuncia che, il nuovo Action RPG sviluppato da, è entrato ufficialmente in fase Gold per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà il 16 maggio.

Sono inoltre disponibili nuove informazioni riguardo gli aggiornamenti di The Surge a supporto della PS4 Pro: un primo aggiornamento gratuito sarà disponibile al lancio e consentirà agli utenti di scegliere tra una risoluzione in 4K Dinamici a 30 fps e una risoluzione in 1080p a 60 fps.

Un altro aggiornamento gratuito sarà invece disponibile in un secondo momento e permetterà ai giocatori di attivare l’opzione HDR. The Surge sarà disponibile dal 16 maggio su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e PC.