The Surge giocato in diretta oggi pomeriggio alle 17:00

Nuovo appuntamento sul canale Twitch di Everyeye Live: dopo la sessione di(in onda alle 16:00), Francesco la redazione si riunirà in diretta per il live gameplay di

A partire dalle 17:00, giocheranno in diretta con il nuovo gioco di Deck13 (studio responsabile di Lords of the Fallen) e risponderanno in diretta alle vostre domande su questo interessante Action RPG con elmenti Soulslike.

La trasmissione andrà in onda alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it e su YouTube: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.