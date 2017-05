The Surge in azione nel trailer di lancio italiano

: Mancano solo pochi giorni al lancio di, sarà disponibile dal 16 maggio per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e PC. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Il giusto compromesso tra rischio e ricompensa sarà un elemento chiave per avere successo in The Surge, nel corso dei combattimenti potrai recidere, con una sapiente combinazione di attacchi verticali e orizzontali, le parti più interessanti del corpo meccanico degli avversari per integrarli nel tuo equipaggiamento. Quando affronterai i nemici potrai decidere se sconfiggerli più velocemente, mirando alle loro parti vulnerabili, o di rischiare di cimentarti in una battaglia più lunga e logorante per ottenere preziosi pezzi di equipaggiamento nuovi di fabbrica.



Il movimento e la velocità saranno essenziali per avere la meglio nei combattimenti; dovrai imparare a parare e a schivare gli attacchi tenendo sotto sempre controllo la tua resistenza, in modo da essere in grado di sferrare, al momento giusto, un potente contrattacco per recidere la parte dell’avversario di cui ti vuoi impossessare o per evitare un attacco letale. Le regole di combattimento valgono sia per te che per tuoi i nemici, se verrai colpito in una parte vulnerabile, subirai pesanti danni.



Sfrutta i punti deboli del tuo nemico e presta attenzione a proteggere i tuoi se vuoi uscire vittorioso e potenziato dai combattimenti! The Surge sarà disponibile dal 16 maggio per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e PC