The Surge: la nuova patch è disponibile per il download

ha annunciato che la nuova patch diè ora disponibile per il download. L'aggiornamento introduce alcune migliorie di gioco richieste dai giocatori, oltre a correggere diversi problemi manifestatisi dal lancio del gioco.

A partire da questo update, la musica impostata di default nell'OPS del gioco potrà essere sostituita dalle vostre canzoni: per fare ciò, vi basterà inserire dei file Wav, OGG o FLAC in "Documenti/The Surge/songs". Aggiunte inoltre nuove possibilità di parare i colpi nemici (in precedenza solo schivabili), e una combinazione di tasti utile a far sbloccare il vostro personaggio qualora si ritrovi sfortunatamente incastrato (per la combinazione, e per il changelog completo vi rimandiamo a questo indirizzo).

The Surge è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.