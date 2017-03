The Surge: nuove informazioni sulla storia e sul mondo di gioco

, software house conosciuta per aver sviluppato, ha condiviso su Facebook alcune interessanti informazioni sulla trama e sul mondo di gioco di, il nuovo progetto dello studio.

The Surge è ambientato in un futuro non troppo distante in cui i mercati globali sono dominati da un ristretto numero di compagnie. Una di queste aziende, chiamata CREO Industries, ha ricevuto grandi finanziamenti per fronteggiare il problema dei cambiamenti climatici e della sovrappopolazione, e con questi fondi ha istituito il Project Resolve: razzi che rilasciano agenti chimici vengono lanciati nell'atmosfera a intervalli regolari di pochi minuti, allo scopo di favorire la stabilizzazione del clima della Terra e dunque la sopravvivenza. Il giocatore indosserà i panni di Warren, un uomo dalla vita turbolenta che coglie al volo l'opportunità di lavorare alla CREO. Dopo essere stato assunto, viene sottoposto a un'operazione chirurgica per l'implementazione di uno speciale esoscheletro adatto per i lavori pesanti, ancorato direttamente alle ossa. Tuttavia, per ragioni ignote le macchine non seguono il protocollo medico standard ed eseguono l'intervento senza anestesia. Warren così perde i sensi e si risveglia in una discarica al di fuori delle mura dell'industria, dove alcuni droni attentano alla sua vita provando a rimuovere le preziose componenti tecnologiche. Il protagonista, dunque, decide di combattere per tornare all'interno dello stabilimento e trovare le risposte che cerca. The Surge uscirà il 16 maggio su Playstation 4, Xbox One e PC.