The Surge: nuovo trailer dedicato ai combattimenti e data di uscita annunciata

pubblicano oggi un nuovo trailer diche mostra l'intenso sistema di combattimento tra uomini e macchine. Il video svela anche la data di uscita del gioco.

L’obiettivo della Mega Corporazione CREO è di contrastare i devastanti effetti dei cambiamenti climatici ma improvvisamente la struttura viene colpita da eventi catastrofici e misteriosi. Dopo aver perso i sensi a causa del disastro, Warren si risveglia in un mondo completamente diverso e… letale. Un mondo, dove tutti, sia robot che umani “aumentati”, lo vogliono morto!



Sarai immerso in una disperata lotta per la sopravvivenza, fronteggiando imprevedibili nemici in furiosi e intensi combattimenti corpo a corpo. Aumenta il tuo potere grazie alla possibilità di acquisire l’equipaggiamento dei nemici sconfitti – mira agli arti degli avversari e falli letteralmente a pezzi, equipaggiando poi le parti dei tuoi nemici per utilizzarli come armi contro di loro! The Surge uscirà il 16 maggio ed è da oggi disponibile in preorder per Playstation 4, Xbox One e PC.