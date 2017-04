The Surge: il nuovo trailer è incentrato sul combat system

hanno pubblicato un nuovo trailer di, questa volta incentrato sul combat system e sui potenziamenti della Exo Suit che potremo utilizzare durante gli scontri.

The Surge è un Action RPG/Souslike ad ambientazione Sci-Fi sviluppato dagli autori di Lords of the Fallen, per saperne di più vi rimandiamo alla video anteprima del gioco. Il titolo è entrato in fase Gold la scorsa settimana e arriverà nei negozi il 16 maggio nei formati PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro), Xbox One e PC.