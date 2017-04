The Surge: pubblicato un nuovo brutale trailer del gioco

arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 maggio, in attesa dell'uscita del gioco potete guardare il nuovo trailer che mette in mostra il sistema di recisione e di integrazione degli arti dei nemici in tutta la sua sanguinaria brutalità.

The Surge darà molta libertà ai giocatori relativamente agli equipaggiamenti da sottrarre ai nemici. Nel corso dei combattimenti si potrà cercare di recidere, con una sapiente combinazione di attacchi verticali e orizzontali, le parti più interessanti del corpo meccanico degli avversari per integrarli nel proprio equipaggiamento. Quando si affronteranno i nemici si potrà decidere se sconfiggerli più velocemente, mirando alle parti vulnerabili, o rischiare di cimentarsi in una battaglia più lunga e logorante per ottenere preziosi pezzi di equipaggiamento nuovi di fabbrica.



Il giusto compromesso tra rischio e ricompensa sarà un elemento chiave per avere successo in The Surge e i premi per i giocatori più coraggiosi saranno davvero speciali! I nemici più forti sono quelli meglio armati e corazzati, per impossessarti del loro equipaggiamento dovrai combattere molto duramente… e potresti morire nel tentativo! The Surge uscirà il 16 maggio per PlayStation 4, Xbox One e PC.