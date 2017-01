The Surge: pubblicato un nuovo trailer, confermata l'uscita a maggio

ha pubblicato un trailer diintitolato "Bad Day at the Office" e incentrato sulla CREO, azienda che domina il mondo del nuovo action RPG di

Il filmato mette dunque in luce le principali caratteristiche del gioco, che ci porterà in un mondo popolato da robot e umani fusi insieme a potentissimi esoscheletri. Il filmato conferma inoltre la finestra di lancio, The Surge è atteso per il mese di maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4, maggiori dettagli sulla data di lancio verranno diffusi nelle prossime settimane.