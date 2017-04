The Surge supporterà PS4 Pro e Xbox Scorpio; nessun piano per un port su Switch

Nel corso di un'intervista concessa a DualShockers,, software house nota per, ha confermato chesupporterà PlayStation 4 Pro e Project Scorpio.

"Ci sarà assolutamente un supporto speciale, ma ora non posso entrare nei dettagli. Ma stiamo lavorando su alcune feature per queste console", le dichiarazioni di Managing Director Jan Klose.

Non arrivano notizie positive, invece, per quanto riguarda un possibile port del gioco su Nintendo Switch. "Amiamo Switch, ma al momento siamo concentrati su PC, Xbox One e PlayStation 4. La situazione potrebbe cambiare in futuro, ma al momento non c'è alcun piano al riguardo".

The Surge è atteso su PC, PS4 e Xbox One il 16 maggio. Recentemente, sono stati diffusi maggiori dettagli sulla storia e sul mondo di gioco.