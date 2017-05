arriverà domani nei negozi, nel frattempo emergono le dimensioni dell'installazione su PlayStation 4 e PC Windows: nel primo caso lo spazio richiesto su hard disk sarà pari a 5.4 GB mentre nel secondo dovremo liberare 12.59 GB, valori destinati probabilmente ad aumentare con l'arrivo di eventuali day one patch.

The Surge è un Action RPG con elementi Soulslike sviluppato dallo stesso team responsabile di Lords of the Fallen, il gioco uscirà domani su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più, vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch e YouTube oggi pomeriggio alle 17:00 per una sessione di live gameplay in compagnia di The Surge.