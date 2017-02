The Surge torna a mostrarsi in 22 minuti di gameplay

ha pubblicato nel corso della giornata un nuovo video di gameplay per, il nuovo souls-like sviluppato da, software house già al capo di

Il filmato, della durata di 22 minuti, permette di dare uno sguardo alle ambientazioni futuristiche del titolo e al combat system senza compromessi che si rifà alla ormai celebre saga di Dark Souls. Sono inoltre mostrati i menù del gioco, dai quali sarà possibile gestire la progressione ruolistica del nostro PG, insieme ad alcune interazioni con gli NPC presenti nel mondo di gioco. Potete visionare il video seguendo questo collegamento.

The Surge uscirà a maggio 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Per tutte le ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.