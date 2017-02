The Surge torna a mostrarsi in un video con 14 minuti di gameplay

hanno pubblicato oggi un nuovo video diche mostra 14 minuti di gameplay del nuovo titolo sviluppato dagli autori di

Dopo aver esplorato mondi fantasy con Lords of the Fallen, adesso Deck13 ci propone un soulslike ad ambientazione fantascientifica che abbiamo avuto modo di provare recentemente durante l'evento What's Next di Focus. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro hands-on di The Surge, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal prossimo mese di maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4.