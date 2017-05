The Surge: la versione PC non sarà un port; nessun sistema DRM previsto

Nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta su reddit, Deck 13 ha condiviso nuovi dettagli sulla versione PC di The Surge. Come specificato dagli sviluppatori, l'edizione per Personal Computer non sarà un port di quella per console, ma i lavori procedono in parallelo.

"In realtà la versione PC non è un port, poiché la stiamo co-sviluppando in concomitanza con quella per console. Le edizioni per le tre piattaforma dovrebbero avere prestazioni paritarie, ma se avete una macchina sufficientemente potente avrete migliori risultati su computer".

Altra importante novità arriva sul fronte della protezione: Deck 13 ha infatti comunicato che The Surge non avrà alcun tipo di DRM, se non quello applicato da Steam. The Surge, nuovo titolo con elementi soulslike da creatore di Lord of the Fallen, sarà disponibile da domani, 16 maggio 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.